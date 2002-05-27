Кирикович (Самойлова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикович (Самойлова) Нина

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Место рождения

д. Сонково Калининской области

Дата рождения

03.12.1932

Дата смерти

27.05.2002

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932

Отец: Самойлова Самойлов Иванович

Мать: Самойлова Мария

д. Сонково Калининской области
Рождение ребёнка
20.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирикович Александр Максимович

Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.05.2002
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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