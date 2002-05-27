Кирикович (Самойлова) Нина
Место рожденияд. Сонково Калининской области
Дата рождения03.12.1932
Дата смерти27.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1932
Отец: Самойлова Самойлов Иванович
Мать: Самойлова Мария
д. Сонково Калининской области
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирикович Александр Максимович
Инза, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.05.2002
Похороны
Неизвестно