Самойлова Самойлов Иванович
Место рожденияд. Сонково Тверской области (губернии).
Дата рождения1904
Дата смерти11.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сонково Тверской области (губернии).
Рождение ребёнка
03.12.1932
Дочь: Кирикович Нина
Мать ребёнка: Самойлова Мария
д. Сонково Калининской области
Смерть
11.10.1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: На войне