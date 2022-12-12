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Самойлова Самойлов Иванович

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Место рождения

д. Сонково Тверской области (губернии).

Дата рождения

1904

Дата смерти

11.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сонково Тверской области (губернии).
Рождение ребёнка
03.12.1932

Дочь: Кирикович Нина

Мать ребёнка: Самойлова Мария

д. Сонково Калининской области
Смерть
11.10.1941
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: На войне
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