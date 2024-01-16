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Колосов Георгий Трофимович

Место рождения

д. Большой Лычной Починок

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Колосов Трофим Иванович

Мать: Колосова Агриппина Елисеевна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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