Колосов Георгий Трофимович
Место рожденияд. Большой Лычной Починок
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колосов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1888
Сын: Колосов Степан Георгиевич
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно