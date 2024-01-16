Колосова Агриппина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Агриппина Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Никита Трофимович

Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1855

Сын: Колосов Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1864

Сын: Колосов Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1870

Сын: Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович

Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Трофим Иванович

д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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