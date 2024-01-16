Колосова Агриппина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колосов Никита Трофимович
Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1855
Сын: Колосов Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колосов Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович
Отец ребёнка: Колосов Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Лычной Починок Пронинской волости
Смерть
Неизвестно