Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Некрасова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колосов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1899
Сын: Колосов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
После 1914
Сын: Колосов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Мария Ивановна
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно