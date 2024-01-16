Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Колосов Трофим Иванович

Мать: Колосова Агриппина Елисеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Некрасова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1899

Сын: Колосов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1908

Сын: Колосов Марк Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Колосов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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