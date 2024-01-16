Колосов Марк Дмитриевич
Место рожденияд. Большой Лычной Починок
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колосова Евгения Сергеевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно