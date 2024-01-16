Колосов Марк Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Марк Дмитриевич

Место рождения

д. Большой Лычной Починок

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Колосов Димитрий (Дмитрий) Трофимович

Мать: Колосова Мария Ивановна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колосова Евгения Сергеевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евгения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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