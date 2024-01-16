Колосова (Ордина) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Ордина) Евгения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ордин Сергей

Мать: Ордина Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Марк Дмитриевич

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов Марк Дмитриевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Марк Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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