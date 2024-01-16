Колосова (Ордина) Евгения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ордин Сергей
Мать: Ордина Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Марк Дмитриевич
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов Марк Дмитриевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно