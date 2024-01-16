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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Колосов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колосов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1890

Сын: Колосов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Клавдия Георгиевна

Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колосов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Георгий Трофимович

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
До 1914
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
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