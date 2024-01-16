?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колосов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1888
Сын: Колосов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1890
Сын: Колосов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Клавдия Георгиевна
Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Колосов Георгий Трофимович
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
До 1914
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с