Колосов Степан Георгиевич
Место рожденияд. Большой Лычной Починок
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Колосов Георгий Трофимович
Мать: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Нина Степановна
Мать ребёнка: Колосова Клавдия Андреевна
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно