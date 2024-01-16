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Колосов Степан Георгиевич

Место рождения

д. Большой Лычной Починок

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Колосов Георгий Трофимович

Мать: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Нина Степановна

Мать ребёнка: Колосова Клавдия Андреевна

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Клавдия Андреевна

д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Смерть
Неизвестно
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