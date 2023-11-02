Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1788
Муж: Никита Федорович
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Федорович
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ольга Никитична
Отец ребёнка: Никита Федорович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Федорович
Смерть
После 1807