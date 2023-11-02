Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1788

Муж: Никита Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ольга Никитична

Отец ребёнка: Никита Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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