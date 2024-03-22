Никита Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федорович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1797 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Федор Андреевич

Мать: Матрона Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1788

Жена: Анна Матвеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Иван Никитич

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ульяна Никитична

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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