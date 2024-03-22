Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Федор Андреевич
Мать: Матрона Ивановна
Бракосочетание
После 1788
Жена: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Иван Никитич
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ольга Никитична
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Смерть
После 1807
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ульяна Никитична
Мать ребёнка: Анна Матвеевна