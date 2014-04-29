Махоткина (Недоливко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоткина (Недоливко) Елена Николаевна

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Место рождения

Великий Бор, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

29.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Недоливко Николай Давыдович

Мать: Недоливко Ксения Аврамовна

Великий Бор, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Гатина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Клинникова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
22.06.?

Сын: Махоткин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махоткин Алексей Платонович

Смерть
29.04.2014
Тула, город Тула, Тульская область
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