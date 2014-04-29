Махоткина (Недоливко) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1933
Дата смерти29.04.2014
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Гатина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Клинникова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович
Рождение ребёнка
22.06.?
Сын: Махоткин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Махоткин Алексей Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2014
Тула, город Тула, Тульская область