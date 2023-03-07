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Махоткин Алексей Платонович

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Место рождения

Ардонь, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

22.03.1928

Дата смерти

27.07.1982 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928

Отец: Махоткин Платон

Мать: не указана

Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Гатина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
05.05.1959

Дочь: Клинникова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
22.06.?

Сын: Махоткин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махоткина Елена Николаевна

Смерть
27.07.1982 ст.
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