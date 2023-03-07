Махоткин Алексей Платонович
Место рождения
Дата рождения22.03.1928
Дата смерти27.07.1982 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1928
Отец: Махоткин Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Гатина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1959
Дочь: Клинникова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.?
Сын: Махоткин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Махоткина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1982 ст.