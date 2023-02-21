Недоливко (Тимошенко) Ксения Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Махоткина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Недоливко Николай Давыдович
Великий Бор, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно