Недоливко (Тимошенко) Ксения Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоливко (Тимошенко) Ксения Аврамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Махоткина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Недоливко Николай Давыдович

Великий Бор, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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