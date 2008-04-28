Сидоренко (Боярко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Боярко) Мария Ивановна

Место рождения

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.03.1932

Дата смерти

28.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932

Отец: Боярко Иван

Мать: Боярко Александра Борисовна

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Николай Петрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоренко Николай Петрович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
28.04.2008
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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