Сидоренко (Боярко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.03.1932
Дата смерти28.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1932
Отец: Боярко Иван
Рождение ребёнка
30.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоренко Николай Петрович
Смерть
28.04.2008
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно