Сидоренко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: Сидоренко Петр Иванович

Мать: Сидоренко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Мария Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Мария Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ленина, город Краснодар, Краснодарский край
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