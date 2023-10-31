Сидоренко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928
Отец: Сидоренко Петр Иванович
Мать: Сидоренко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ленина, город Краснодар, Краснодарский край