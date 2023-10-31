Боярко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Боярко Петр Иванович

Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Боярко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна

Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Сидоренко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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