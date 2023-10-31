Боярко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Боярко Петр Иванович
Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Сидоренко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Боярко Александра Борисовна
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно