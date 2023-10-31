Боярко (Лысогорская) Александра Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1905
Дата смерти24.01.1993
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905
Отец: Лысогорский Борис
Рождение ребёнка
1926
Сын: Боярко Петр Иванович
Отец ребёнка: Боярко Иван
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Боярко Иван
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Сидоренко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Боярко Иван
Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.01.1993