Боярко (Лысогорская) Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярко (Лысогорская) Александра Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1905

Дата смерти

24.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905

Отец: Лысогорский Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Боярко Петр Иванович

Отец ребёнка: Боярко Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Боярко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Боярко Иван

Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Сидоренко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Боярко Иван

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
24.01.1993
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