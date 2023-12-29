Свешников Пётр Епифанович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Свешникова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Свешников Андроник Петрович
Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна
Смерть
После 1880