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Свешников Пётр Епифанович

Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Свешников Епифан Егорович

Мать: Свешникова (Швецова) Маремьяна Варламовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837

Жена: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Свешникова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Свешников Семён Петрович

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Свешникова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Свешников Андроник Петрович

Мать ребёнка: Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Смерть
После 1880

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