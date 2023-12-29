Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837

Муж: Свешников Пётр Епифанович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Свешникова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Свешников Семён Петрович

Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Свешникова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Свешников Андроник Петрович

Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович

Смерть
После 1880

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