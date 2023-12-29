Елисеева (Елисеева) Любовь Дементьевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Свешникова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Свешников Андроник Петрович
Отец ребёнка: Свешников Пётр Епифанович
Смерть
После 1880