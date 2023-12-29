Свешникова (Швецова) Маремьяна Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Швецова) Маремьяна Варламовна

Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1811

Муж: Свешников Епифан Егорович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Свешникова) Анна Епифановна

Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Алексей Епифанович

Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Свешникова) Агафья Епифановна

Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Свешников Пётр Епифанович

Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Свешникова) Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович

Смерть
После 1860

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