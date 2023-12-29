Свешникова (Швецова) Маремьяна Варламовна
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Свешникова) Анна Епифановна
Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Свешников Алексей Епифанович
Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Свешникова) Агафья Епифановна
Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Свешников Пётр Епифанович
Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Свешникова) Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Свешников Епифан Егорович
Смерть
После 1860