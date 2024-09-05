Жаглин Андрей Павлович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти29.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Поручитель
03.05.1919
По невесте Жених - Крикунов Гавриил Васильевич, 37,5 лет 2м браком Невеста - Котлова Ольга Михайловна, 21.5 лет, 2м браком
Поручитель
31.05.1919
По жениху Жених -Филимонов Иван Александрович, 19 лет 1м браком Невеста - Жаглина Александра Павловна, 17 лет 1м браком
Смерть
29.01.1944
Шепетовка, Хмельницька область
Погиб