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Жаглин Андрей Павлович

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

29.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Жаглин Павел Петрович

Мать: Жаглина (Березина) Ульяна (Иулиания) Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаглина Анастасия Дмитриевна

Поручитель
03.05.1919
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
По невесте Жених - Крикунов Гавриил Васильевич, 37,5 лет 2м браком Невеста - Котлова Ольга Михайловна, 21.5 лет, 2м браком
Поручитель
31.05.1919
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
По жениху Жених -Филимонов Иван Александрович, 19 лет 1м браком Невеста - Жаглина Александра Павловна, 17 лет 1м браком
Смерть
29.01.1944
Шепетовка, Хмельницька область
Погиб

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