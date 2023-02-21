Голова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1907
Дата смерти01.12.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1932
Дочь: Топоркова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Онопрейко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голов Иван Ефимович
Смерть
01.12.1993