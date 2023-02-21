Голова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голова Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1907

Дата смерти

01.12.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1932 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1932

Дочь: Топоркова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Онопрейко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голов Иван Ефимович

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голов Иван Ефимович

Смерть
01.12.1993
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