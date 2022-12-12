Онопрейко (Голова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940
Отец: Голов Иван Ефимович
Мать: Голова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно