Онопрейко (Голова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнопрейко (Голова) Надежда Ивановна

Онопрейко (Голова) Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

30.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940

Отец: Голов Иван Ефимович

Мать: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close