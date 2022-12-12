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Голов Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1904

Дата смерти

06.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904

Отец: Голов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1932

Дочь: Топоркова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Онопрейко Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Военная награда
17.09.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна

Луковская, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Мария Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Смерть
06.03.1978
Причина смерти: тромбоз сосудов головного мозга
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