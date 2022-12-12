Голов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1904
Дата смерти06.03.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904
Отец: Голов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1932
Дочь: Топоркова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Онопрейко Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Голова Мария Фёдоровна
Военная награда
17.09.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голова Мария Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Вознесенская, Малгобекский муниципальный район, Республика Ингушетия
Смерть
06.03.1978
Причина смерти: тромбоз сосудов головного мозга