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Беляков Игнатий Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Матвей Иванов

Мать: Белякова Пераскева Степанова

Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Евдокия Игнатьева

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1909

Дочь: Тенетова Христиния Игнатьевна

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Беляков Валерий Игнатьевич

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Иоанн Игнатьев

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Михаил Игнатьев

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Игнатьева

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Иоанн Игнатьев

Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Мария Прокопиева

Смерть
Неизвестно
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