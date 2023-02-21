Беляков Игнатий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Евдокия Игнатьева
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
02.10.1909
Дочь: Тенетова Христиния Игнатьевна
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Беляков Валерий Игнатьевич
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Игнатьева
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Мария Прокопиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно