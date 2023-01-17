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Беляков Валерий Игнатьевич

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914

Отец: Беляков Игнатий Матвеев

Мать: Белякова Мария Прокопиева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.11.1914
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Села Новой РАчейки крестьянин Василий Прокопиев Беляков и крестьянская девица Евдокия Игнатьева Белякова | Казанская церковь
Военная служба
18.08.1941
Радищевский РВК, Ульяновская обл., Радищевский р-н
старшина медицинской службы
Военная награда
09.05.1945
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.07.1945
награжден медалью "За отвагу"
Военная награда
06.04.1985
награжден Орденом Отечественной войны І Степени
Смерть
Неизвестно
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