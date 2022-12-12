Белякова (Белякова) Мария Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляков Прокопий Тихонов
Мать: Белякова Татиана Иванова
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Евдокия Игнатьева
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
02.10.1909
Дочь: Тенетова Христиния Игнатьевна
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
01.11.1914
Сын: Беляков Валерий Игнатьевич
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Игнатьева
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Игнатий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно