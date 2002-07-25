Тенетова (Белякова) Христиния Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Белякова) Христиния Игнатьевна

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1909

Дата смерти

25.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1909

Отец: Беляков Игнатий Матвеев

Мать: Белякова Мария Прокопиева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.10.1909
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Села Новой Рачейки крестьянин Федор Аверкиев Матвеев и крестьянская девица Анастасия Семенова Борисова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1928

Сын: Тенетов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенетов Алексей Николаевич

Смерть
25.07.2002
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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