Тенетова (Белякова) Христиния Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1909
Дата смерти25.07.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1909
Отец: Беляков Игнатий Матвеев
Крещение
04.10.1909
воспреемники: Села Новой Рачейки крестьянин Федор Аверкиев Матвеев и крестьянская девица Анастасия Семенова Борисова | Казанская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1928
Сын: Тенетов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тенетов Алексей Николаевич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2002
Сызрань, Сызрань, Самарская область