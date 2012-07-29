Коропец (Конина) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коропец (Конина) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конин Михаил Дмитриевич

Мать: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билоброва Галина Ивановна

Отец ребёнка: Коропец Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коропец Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коропец Иван Петрович

Смерть
29.07.2012
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