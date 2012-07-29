Коропец (Конина) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билоброва Галина Ивановна
Отец ребёнка: Коропец Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коропец Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2012