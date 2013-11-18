Билоброва (Коропец) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилоброва (Коропец) Галина Ивановна

Билоброва (Коропец) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коропец Иван Петрович

Мать: Коропец Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билобров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Билобров Павел

Смерть
18.11.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close