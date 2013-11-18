Билоброва (Коропец) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.2013
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коропец Иван Петрович
Мать: Коропец Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Билобров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Билобров Павел
Смерть
18.11.2013