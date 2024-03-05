Конин Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонин Михаил Дмитриевич

Конин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1891 или 14.11.1891

Дата смерти

13.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891 или 14.11.1891

Отец: Конин Дмитрий Феофанович

Мать: Конина Ироида Амплиевна

Бракосочетание
01.02.1914

Жена: Конина Анна Константиновна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Ярославский архив Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1828 стр 223
Рождение ребёнка
29.04.1922

Сын: Конин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Конин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.12.1930

Дочь: Конина Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коропец Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна

Смерть
13.05.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close