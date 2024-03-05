Конин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1891 или 14.11.1891
Дата смерти13.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891 или 14.11.1891
Отец: Конин Дмитрий Феофанович
Мать: Конина Ироида Амплиевна
Бракосочетание
01.02.1914
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Ярославский архив Фонд № 230. Оп.11-7. Д. 1828 стр 223
Рождение ребёнка
29.04.1922
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.12.1930
Дочь: Конина Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коропец Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Конина Анна Константиновна
Смерть
13.05.1973