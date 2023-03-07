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Сыкчин Василий Герасимов

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Место рождения

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Мать: Сыкчина Овдотья Харитонова

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Сыкчин Василий Васильев

Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Сыкчин Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Сыкчин Викул Васильев

Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Сыкчин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Евфимия Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1747
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
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