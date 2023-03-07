Сыкчин Василий Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Сыкчин Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Сыкчина Евфимия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747