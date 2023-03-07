Сыкчина (Корякова) Евфимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыкчина (Корякова) Евфимия Михайлова

Сыкчина (Корякова) Евфимия Михайлова

avatar

Место рождения

поч. Разовский, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Разовский, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Сыкчин Василий Васильев

Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Сыкчин Лаврентий Васильев

Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Сыкчин Викул Васильев

Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Сыкчин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов

Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Василий Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Соковинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close