Сыкчина (Корякова) Евфимия Михайлова
Место рожденияпоч. Разовский, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Разовский, Комаровская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Сыкчин Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Сыкчин Василий Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762