Сыкчина Овдотья Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1692
Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сыкчин Ефим (Ельфим) Герасимов
Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710