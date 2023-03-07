Сыкчина Овдотья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчина Овдотья Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1685 и 1692

Сын: Сыкчин Денис Герасимов

Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сыкчин Ефим (Ельфим) Герасимов

Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Сыкчин Родион Герасимов

Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Сыкчин Василий Герасимов

Отец ребёнка: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Герасим (Гаранка) Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Алексея Сырчина, Вятский уезд, Вятская губерния
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