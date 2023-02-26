Кривая Дария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривая Дария Иванова

Кривая Дария Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1807

Сын: Кривой Семён Демидов

Отец ребёнка: Кривой Демид Макаров

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросиния Демидова

Отец ребёнка: Кривой Демид Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривой Демид Макаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close