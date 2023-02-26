Кривая Дария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1807
Сын: Кривой Семён Демидов
Отец ребёнка: Кривой Демид Макаров
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросиния Демидова
Отец ребёнка: Кривой Демид Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривой Демид Макаров
Смерть
Неизвестно