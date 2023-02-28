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Кривой Демид Макаров

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кривой Макар

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1801

Сын: Кривой Семён ст

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кривой Архип Демидов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1807

Сын: Кривой Семён Демидов

Мать ребёнка: Кривая Дария Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1807

Сын: Кривой Симон Демидов

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ефросиния Демидова

Мать ребёнка: Кривая Дария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривая Дария Иванова

Смерть
1839
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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