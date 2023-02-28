Кривой Демид Макаров
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Кривой Макар
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.09.1801
Сын: Кривой Семён ст
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кривой Архип Демидов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
02.02.1807
Сын: Кривой Семён Демидов
Мать ребёнка: Кривая Дария Иванова
Рождение ребёнка
?.03.1807
Сын: Кривой Симон Демидов
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ефросиния Демидова
Мать ребёнка: Кривая Дария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривая Дария Иванова
Смерть
1839