Кривой Семён Демидов
Место рождения
Дата рождения02.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1807
Отец: Кривой Демид Макаров
Мать: Кривая Дария Иванова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривой Михей Семёнов
Мать ребёнка: Кривая Федора
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривой Антон Семёнов
Мать ребёнка: Кривая Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривая Федора
Смерть
Неизвестно