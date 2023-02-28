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Кривой Семён Демидов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1807

Отец: Кривой Демид Макаров

Мать: Кривая Дария Иванова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривой Михей Семёнов

Мать ребёнка: Кривая Федора

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривой Антон Семёнов

Мать ребёнка: Кривая Федора

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривая Федора

Смерть
Неизвестно
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