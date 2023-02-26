Кривая Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривой Михей Семёнов
Отец ребёнка: Кривой Семён Демидов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривой Антон Семёнов
Отец ребёнка: Кривой Семён Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривой Семён Демидов
Смерть
Неизвестно