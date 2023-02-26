Кривая Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривая Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривой Михей Семёнов

Отец ребёнка: Кривой Семён Демидов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривой Антон Семёнов

Отец ребёнка: Кривой Семён Демидов

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривой Семён Демидов

Смерть
Неизвестно
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