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Алексей Васильев

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Место рождения

д. Городище, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Иродионов

Мать: Агрипина Миронова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Матрона Алексеевич

Мать ребёнка: Агрипина Константинова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Агрипина Константинова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Агрипина Константинова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Константинова

Смерть
Неизвестно
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