Алексей Васильев
Место рожденияд. Городище, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Иродионов
Мать: Агрипина Миронова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Матрона Алексеевич
Мать ребёнка: Агрипина Константинова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Агрипина Константинова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Агрипина Константинова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Константинова
Смерть
Неизвестно