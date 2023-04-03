Агрипина Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иродионов
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дорофей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иродионов
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Прокопий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иродионов
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иродионов
Смерть
Неизвестно