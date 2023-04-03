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Василий Иродионов

Место рождения

д. Городище, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1778 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Миронова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дорофей Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Миронова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Миронова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Миронова

Смерть
Неизвестно
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