Василий Иродионов
Место рожденияд. Городище, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Миронова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дорофей Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Миронова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811
Сын: Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Миронова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Миронова
Смерть
Неизвестно