Екатеринославский Павел Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Екатеринославская Татьяна Алексеева
Работа или профессия
1850
Согласно клировой ведомости 1850 года церкви Успения Божьей Матери села Бабарыкино определен на настоящее место в пономаря. В стихаре не посвящен. Кахизис читает. Бывшему дьячку деверь. Судим и штрафо... Показать все
Место жительства
01.12.1857
служит дьячок Павел Лукианов Екатеринославский 27 лет, у него в семействе жена – Татиана Алексеева 30-ти лет (ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.959, л.19-20) источник - http://www.lyamcino.ru/starosti_h5.html
Награда
21.03.1876
Указом Святейшего Синода №838 от 21 марта 1876 года пономарю села Бабарыкино Павлу Екатеринославскому за службу по духовному ведомству преподано благословение Святейшего Синода (Московские епархиальны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно