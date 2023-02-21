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Екатеринославский Павел Лукьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Товаркин Лукиан Иванов

Мать: Товаркина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Екатеринославская Татьяна Алексеева

Успенское, Домодедово, Московская область
Работа или профессия
1850
Согласно клировой ведомости 1850 года церкви Успения Божьей Матери села Бабарыкино определен на настоящее место в пономаря. В стихаре не посвящен. Кахизис читает. Бывшему дьячку деверь. Судим и штрафо... Показать все
Место жительства
01.12.1857
Успенское, Домодедово, Московская область
служит дьячок Павел Лукианов Екатеринославский 27 лет, у него в семействе жена – Татиана Алексеева 30-ти лет (ЦИАМ, ф.203, оп.746, д.959, л.19-20) источник - http://www.lyamcino.ru/starosti_h5.html
Награда
21.03.1876
Указом Святейшего Синода №838 от 21 марта 1876 года пономарю села Бабарыкино Павлу Екатеринославскому за службу по духовному ведомству преподано благословение Святейшего Синода (Московские епархиальны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатеринославская Татьяна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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