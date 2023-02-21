Товаркин Лукиан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смерти19.04.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Екатеринославский Василий Лукьянов
Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Маря Лукьянова
Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Екатеринославский Лев Лукьянов
Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Лукьянова
Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Екатеринославский Павел Лукьянов
Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1839
Лямцино, Домодедово, Московская область
(ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1481, лист 377-420)