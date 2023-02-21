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Товаркин Лукиан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

19.04.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Екатеринославский Василий Лукьянов

Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Маря Лукьянова

Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Екатеринославский Лев Лукьянов

Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Лукьянова

Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Екатеринославский Павел Лукьянов

Мать ребёнка: Товаркина Екатерина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товаркина Екатерина Яковлева

Смерть
19.04.1839
Лямцино, Домодедово, Московская область
(ЦИАМ, ф. 203, оп. 745, д. 1481, лист 377-420)
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