Товаркина (Товаркина) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Екатеринославский Василий Лукьянов
Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: Маря Лукьянова
Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Екатеринославский Лев Лукьянов
Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Лукьянова
Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Екатеринославский Павел Лукьянов
Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1837