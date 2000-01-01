Товаркина (Товаркина) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товаркина (Товаркина) Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Екатеринославский Василий Лукьянов

Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: Маря Лукьянова

Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Екатеринославский Лев Лукьянов

Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Лукьянова

Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Екатеринославский Павел Лукьянов

Отец ребёнка: Товаркин Лукиан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товаркин Лукиан Иванов

Смерть
До 1837
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