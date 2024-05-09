Емельянова Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1845 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Бракосочетание
До 1818
Рождение ребёнка
1819
Сын: Емельянов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.
Сын: Симион / Симеон / Семен Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
дата крещения - 02.02.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Павел Феофанович и крестьянская девка Ксения Ивановна Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокея Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 45 лет, муж - Иван Емельянович, 43 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 50 лет, муж - Иван Емельянович, 48 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп.... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870