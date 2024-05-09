Емельянова Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1845 и 1870

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Емельянов Иуда Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Бракосочетание
До 1818

Муж: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Емельянов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
01.02.1820 ст.

Сын: Симион / Симеон / Семен Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 02.02.1820 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Павел Феофанович и крестьянская девка Ксения Ивановна Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокея Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Емельянович

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 45 лет, муж - Иван Емельянович, 43 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 50 лет, муж - Иван Емельянович, 48 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп.... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1870
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