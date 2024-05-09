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Емельянов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Емельянов Иван Емельянович

Мать: Емельянова Анна Федотовна

Бракосочетание
Между 1840 и 1845

Жена: Емельянова Дарья Степановна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 20 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 25 лет, Дарья Степановна, 24 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107.... Показать все
Смерть
После 1845
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