Емельянов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Между 1840 и 1845
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 20 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 25 лет, Дарья Степановна, 24 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107.... Показать все
Смерть
После 1845