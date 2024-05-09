Емельянова Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1840 и 1845

Муж: Емельянов Алексей Иванович

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 24 года, муж - Алексей Иванович, 25 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Смерть
Неизвестно
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