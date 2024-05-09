(Емельянова) Евдокея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельянова) Евдокея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Емельянов Иван Емельянович

Мать: Емельянова Анна Федотовна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 10 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 15 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомос... Показать все
Смерть
После 1845
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