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Сковородка Лукьян Алексеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сковородка Алексей Иванович

Мать: Сковородка Мария Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородка Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сковородка) Параскева Лукьяновна

Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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