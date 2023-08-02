Сковородка Лукьян Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сковородка) Параскева Лукьяновна
Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Сковородка) Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Сковородка Параскева Прокопьевна
Смерть
Неизвестно